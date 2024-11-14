Aydın'da Kaçak Tütün Operasyonu

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Aydın'da 1235 makaron ve 2 ton 450 kilogram tütün ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.G'nin ev ve deposuna operasyon yaptı.

Operasyonda 985 bini dolu 1235 makaron, 2 ton 450 kilogram tütün, 4 sigara sarma makinası, 790 paket markasız sigara ve 150 elektronik sigara likiti ele geçirildi.

Gözaltına alınan S.G İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.