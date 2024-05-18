Aydın'da kahvehanelerde kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışması - Son Dakika
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Aydın'da kahvehanelerde kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışması

Aydın\'da kahvehanelerde kadına şiddete karşı bilgilendirme çalışması

Aydın'da polis ekipleri, kahvehanelerdeki vatandaşlara aile içi şiddete yönelik bilgilendirme yaparak, okey ıstakalarına 'Kadına el kalkamaz' yazılı çıkartmalar yapıştırıyor. İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Kahveciler Esnaf Odası işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında, vatandaşlardan şiddete karşı duyarlılık bekleniyor.

18.05.2024 13:09
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Aydın'da kahvehanelerdeki vatandaşlara aile içi şiddete yönelik bilgilendirme yapan polis ekipleri, okey ıstakalarına yapıştırdıkları "Kadına el kalkamaz" yazılı çıkartmalarla konuya dikkati çekmeye çalışıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ve Kahveciler Esnaf Odasının yürüttüğü proje çerçevesinde polis ekipleri, kentteki kahvehanelere giderek vatandaşlara aile içi şiddet konusunda eğitim veriyor.

Ardından okey ıstakalarının arkasına "Kadına el kalkamaz" çıkartması yapıştıran ekipler, şiddete karşı mücadelede vatandaşlardan duyarlılık bekliyor.

AA muhabirine açıklama yapan Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amiri Ceren Çelik, kadına şiddete yönelik farkındalığı artırmak istediklerini belirterek, "Bu uygulamayı erkek vatandaşlarımızın yoğun olduğu kahvehanelerde başlattık. Istakaların arkasına 'Kadına el kalkamaz' etiketleri yapıştırarak vatandaşımızı bilinçlendirmeyi amaçladık. Bunu Aydın geneline yayacağız. Belki zamanla Türkiye genelinde de bu uygulama devam eder." dedi.

Kahveciler Esnaf Odası Başkanı Uğur Anbarlı da Emniyet Müdürlüğünün çok güzel bir uygulama başlattığını ifade ederek, "Biz zaten şiddetin her türlüsüne karşıyız. Özellikle kadına şiddete komple karşıyız. Bu konuda çorbada bizim de tuzumuz olursa ne mutlu bize. Artık okey oynayan herkes bu yazıyla karşılaşacak." diye konuştu.

Kaynak: AA

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