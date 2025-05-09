Aydın'da Mevsimlik Çiçek Dikimi Başladı

(AYDIN)- Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Efeler ilçesinde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Çalışmaların diğer ilçelerde de devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, " Güzel Aydın'ımız ve hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde başlattığı peyzaj, çevre düzenleme, temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Efeler ilçesinde mevsimlik çiçek dikimi gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin kendi bünyesinde bulunan fidanlıklarda yetiştirilen godetya, kadife, zinya ve aslanağzı çiçekleri, Efeler'in dört bir yanına dikildi.

"17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Güzel Aydın'ımız ve hemşehrilerimiz için hayata geçirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Ekiplerimiz tarafından mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürülen çalışmalar ile Aydın'ımızın tüm ilçelerinde vatandaşlarımızı hizmetlerimiz ile buluşturuyoruz. 17 ilçemizin tamamında çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.