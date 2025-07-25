Aydın\'da Otluk Alan Yangını Söndürüldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.
Çeştepe Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri gönderildi.
Alevler, bir çiftliğin bahçesindeki samanlara ulaştı.
Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın güçlükle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
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