Aydın'da park halindeki minibüs yangını söndürüldü - Son Dakika
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Aydın'da park halindeki minibüs yangını söndürüldü

Aydın\'da park halindeki minibüs yangını söndürüldü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halinde çalışırken yangın çıkan minibüs, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yeşil Mahalle Devlet Hastanesi otoparkında meydana gelen yangında sürücü E.A'nın içinde uyurken bulunduğu minibüs tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Sürücü, yangında 39 bin lirasının da yandığını iddia etti.

16.02.2024 15:05
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde park halinde çalışırken yangın çıkan minibüs itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeşil Mahalle Devlet Hastanesi otoparkında E.A'ya ait 09 ZF 234 plakalı minibüste, park halinde çalışırken yangın çıktı.

Minibüste uyurken duman kokusunu fark eden sürücü E.A. kendini dışarıya attı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü.

Sürücü E.A, gazetecilere yaptığı açıklamada içinde uyuyakaldığı minibüste 39 bin lirasının olduğunu, paralarının da yandığını savundu.

Kaynak: AA

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