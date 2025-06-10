Aydın'da Tarım Arazisinde Yangın

AYDIN'ın Koçarlı ilçesinde, zeytin ağaçlarıyla kaplı tarım arazisinde yangın çıktı. Alevler havadan ve karadan müdahale ile 1,5 saatte kontrol altına alınırken, 3 hektar tarım arazisi zarar gördü.

Koçarlı'nın kırsal Çulhalar Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulunan bir tarım arazisinde saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye 1 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracı ve arazöz sevk edildi. Alevler havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, 3 hektar tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber : Mert CONA/ AYDIN,