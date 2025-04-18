Aydın'da Tır Çarpışması: 1 Yaralı

Aydın'da tırın otoyolda geri manevra yapan başka bir tırla çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Aydın- Denizli otoyolu Aydın gişeleri mevkisinde, Aydın'a dönüş yolunu kaçıran 35 RMZ 22 plakalı tırın sürücüsü S.U. geri manevra yaptı.

Bu sırada G.U. yönetimindeki 33 DGF 52 plakalı tır, manevra yapan tırla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan G.U. yaklaşık 1,5 saat süren çalışma sonucu bulunduğu yerden kurtarıldı. Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

S.U. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.