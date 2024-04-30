Aydın\'ın Germencik ilçesinde traktör devrildi, sürücü yaralandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.
K.Z'nin (71) kullandığı 09 TH 642 plakalı traktör, Abdurrahmanlar Mahallesindeki zeytin bahçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü K.Z. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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