Aydın\'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.
Binnaz Akyağcı'dan bir süredir haber alamayan yakınları Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti.
Akyağcı'nın evde hareketsiz yattığının görülmesi üzerine sağlık ekibine haber verildi.
Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan Akyağcı'nın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.
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