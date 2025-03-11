Aydın'da Yeni Yol Çalışmaları Başladı

(AYDIN) - Kente yeni yollar kazandırmak ve mevcut yolları yenilemek için çalışmalarını sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri, Sultanhisar ilçesi Atça Mahallesi Batı Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kentin tüm ilçelerinde gerçekleştirilen çalışmalar ve hizmetler devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri de Sultanhisar'ın Atça Mahallesi Batı Caddesi'nde kazı çalışmalarına başladı. Ekipler, kazı çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimine geçecek.

Asfalt seriminin ardından sürücü ve yayaların güvenliği için çizgi ve logo çalışmaları yapılacak cadde, daha modern ve daha güvenli haliyle vatandaşların hizmetine sunulacak.

Başkan Özlem Çerçioğlu, kent genelinde çalışmaların devam edeceğini belirterek, "Aydınımızın tüm ilçelerinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızdan aldığımız güç ile Aydınımızı hizmetlerimiz ile buluşturuyor, yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz. Güzel Aydınımız için çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.