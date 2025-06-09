Aydın'da Yol Yapım Çalışmaları Devam Ediyor

(AYDIN) - Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve modern yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekipleri, Efeler ilçesi Fatih Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde gerçekleştirilen asfalt seriminin ardından logo, yol çizgileme ve yaya geçidi çalışmalarını tamamladı. Cadde, yenilenmiş hali ile Efelerli vatandaşların hizmetine sunuldu.

Kentin tüm ilçelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Çerçioğlu, "17 ilçemizin tamamında mesai mefhumu gözetmeksizin gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın daha konforlu, güvenli ve modern yollara sahip olması için yatırımlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.