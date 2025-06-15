Aydın'ın Çine ilçesinde zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Böcek Mahallesi'ndeki alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 6 arazöz ve 3 helikopter sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Son Dakika › Güncel › Aydın'da Zeytin Ağaçlarında Yangın - Son Dakika
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