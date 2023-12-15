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Aydın'da zeytinyağı çalan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aydın'da zeytinyağı çalan 4 kişi yakalandı

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde bir evin bahçesinden çalınan 40 kilogram zeytinyağı ihbarı üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin bulunduğu araçta yapılan aramada çalınan zeytinyağı bulundu. Şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürüldü ve zeytinyağı sahibine teslim edildi.

Aydın\'da zeytinyağı çalan 4 kişi yakalandı
15.12.2023 - 18:25,
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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi'nde bir evin bahçesinden 40 kilogram zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine ilçe emniyet amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelileri belirleyen ekipler, bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama bahçeden çalınan 40 kilogram zeytinyağı bulundu.

Gözaltına alınan 4 şüpheli İlçe Emniyet Amirliğine götürüldü.

Zeytinyağı sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA
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