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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil yangını - Son Dakika
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Aydın'ın Söke ilçesinde otomobil yangını

Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kuşadası'ndan Söke yönüne ilerleyen bir otomobil Granta yokuşunda alev aldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

Aydın\'ın Söke ilçesinde otomobil yangını
18.12.2023 - 22:35,
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Aydın'ın Söke ilçesinde, otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Kuşadası'ndan Söke yönüne ilerleyen B.K. idaresindeki 09 SM 363 plakalı otomobil, Granta yokuşunda seyir halindeyken alev aldı.

B.K, aracı yol kenarına çekerek durdurdu.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
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