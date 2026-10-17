Aydın Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki oklu kirpi, gece yürüyüşünde görüntülendi

Aydın Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki oklu kirpi, gece yürüyüşünde görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dün gece Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde yürüyüşe çıkan bir vatandaş, nesli tehlike altındaki oklu kirpiyi cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Kaldırımda yiyecek ararken kaydedilen kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan oklu kirpi görüldü.
Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesinde olan oklu kirpi, dün gece yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaldırımda yiyecek ararken görüntülenen oklu kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.
Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),
Kaynak: DHA
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