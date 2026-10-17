Aydın Kuşadası'nda nesli tehlike altındaki oklu kirpi, gece yürüyüşünde görüntülendi

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, nesli tehlike altında olan oklu kirpi görüldü.

Kuşadası'nın Ege Mahallesi'nde nesli tükenme tehlikesinde olan oklu kirpi, dün gece yürüyüşe çıkan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kaldırımda yiyecek ararken görüntülenen oklu kirpi, kısa süre sonra hızla bölgeden uzaklaştı.

Haber-Kamera: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın),