Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, Semih Arslan'ın annesi Adalet Arslan, oğlunun intihar etmediğini ve Ayhan Bora Kaplan'ın talimatıyla öldürüldüğünü iddia etti. Adalet Arslan, oğlunun Ayhan Bora Kaplan'ın yanında çalışmasını istemediğini ve ne iş yaptığını bilmediğini belirtti. Duruşmada ayrıca müşteki Emirhan Bostancı da ifade verdi ve şikayetçi olmadığını söyledi.

20.05.2024 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, Kaplan'ın talimatı ve bilgisi doğrultusunda öldürüldüğü öne sürülen Semih Arslan'ın annesi Adalet Arslan dinlendi.

Oğlunun intihar ettiğinin söylendiğini belirten anne Arslan, "Oğlum kendini öldürecek bir insan değildi. Benim oğlumu öldürdüler." iddiasında bulundu.

Adalet Arslan, oğlunun Ayhan Bora Kaplan'ın yanında çalışmasını istemediğini, ne iş yaptığını bilmediğini ifade ederek, "Bize bir şey söylemiyordu. Oğlumun ikli tane tuşlu bir tane android telefonu vardı. Biriyle Ayhan Bora ile diğeriyle arkadaşlarıyla mesajlaşıyordu." dedi.

Semih Aslan'ın banka borçları yüzünden Ayhan Bora Kaplan'ın yanında işe girdiğini ve Semih Arslan'ın üzerinde taşıdığı silahların Ayhan Bora Kaplan'a ait olduğunu iddia eden Adalet Arslan, "Oğlum suçlu olabilir ama cezasını adalet verecekti. Benim elime geçseydi oğlumu ben kendim teslim edecektim. Oğlum Ayhan Bora'nın kara kutusuydu. Onu yok ettiler. Davaya katılmak istiyorum." diye konuştu.

Semih Arslan'ın kardeşi Sercan Arslan da abisi Semih Arslan'ın intihar etmediğini, öldürüldüğünü öne sürdü. Mahkeme başkanının, "Abin Semih sana hiç Ayhan Bora'nın uyuşturucu ticareti işi yaptığını söyledi mi?" sorusu üzerine, Sercan Arslan, abisinin kendisine anlatması nedeniyle bu durumdan haberi olduğunu belirtti.

Duruşmada, "Bora Kaplan'a ait bir eğlence mekanında bir gün güvenlik olarak çalıştığını, iş yerinin sorumlusu tarafından aralarında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle silahlı suç örgütü tarafından kasten yaralandığını" öne süren ve iddianamede müşteki olarak yer alan Emirhan Bostancı da dinlendi. Bostancı, şikayetçi olmadığını ve emniyetteki ifadesini polislerin zoruyla verdiğini iddia ederek, davaya katılmak istemediğini bildirdi.

Müşteki beyanlarının ardından mahkeme başkanı, duruşmaya yarın devam etmek üzere ara verdi.

Kaynak: AA

Ayhan Bora Kaplan, Ankara, Mahkeme, Ceza, Suç, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:50 Erdoğan, İran’ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü Erdoğan, İran'ın geçici Cumhurbaşkanı Muhbir ile telefonda görüştü
18:29 İran’ın yeni liderini tanıyalım İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol İran'ın yeni liderini tanıyalım! İşte para musluğunun başından zirveye uzanan yol
17:14 Tüm bunlar tesadüf mü Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor Tüm bunlar tesadüf mü? Aliyev ile yakınlaşan 3 liderden biri öldü, biri ölümle pençeleşiyor, diğeri de tehdit ediliyor
15:46 İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak İran’da seçim için takvim belirlendi İbrahim Reisi öldü, peki bundan sonra ne olacak? İran'da seçim için takvim belirlendi
14:49 Duruşmada hareketli dakikalar Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan’ı salondan attı Duruşmada hareketli dakikalar! Mahkeme Başkanı, Ayhan Bora Kaplan'ı salondan attı
19:01 Bu iyiliği babası yapmaz Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı Bu iyiliği babası yapmaz! Agüero, Balotelli için canlı yayında transfer görüşmesi yaptı
18:13 Dursun Özbek, Ali Koç’u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım Dursun Özbek, Ali Koç'u topa tuttu: Sen bir projesin, yaptıklarının hesabını soracağım
17:32 Türk futbolunda kazan kaynıyor Fenerbahçe’den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım Türk futbolunda kazan kaynıyor! Fenerbahçe'den, Dursun Özbek konuşurken olay paylaşım
16:49 Putin, Reisi’nin ölümü sonrası İran’ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü Putin, Reisi'nin ölümü sonrası İran'ın geçici Cumhurbaşkanı ile görüştü
16:31 Dursun Özbek: Ali Koç 4’ü silahlı 70 kişiyle stada geldi Dursun Özbek: Ali Koç 4'ü silahlı 70 kişiyle stada geldi
16:25 Müge Anlı’da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum Müge Anlı'da eski eşini, yasak aşkını öldürdüğünü söylemişti! Tutuklanan Emine, sevgilisinden vazgeçmedi: Yine onunla olurum
15:51 Eski Galatasaraylı Evren Turhan’ın derbi tahmini alay konusu oldu Eski Galatasaraylı Evren Turhan'ın derbi tahmini alay konusu oldu
15:32 “Başım ağrıyor“ diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu "Başım ağrıyor" diyerek ilaç içip uyuyan üniversiteli İrem, yatağında ölü bulundu
14:59 Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti Özel olarak yaptırdıkları tekneyi teslim almaya gelmişlerdi! 2 arkadaş sessiz ölüme kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2024 19:31:51. #1.11#
SON DAKİKA: Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement