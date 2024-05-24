Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor - Son Dakika
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Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor

Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor

Ankara'da Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Duruşmada, tutuklu sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edildi. Avukatlar, gizli tanığın ifşa ettiği kumpasın ortaya çıktığını belirterek müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Mahkeme, firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenmesine ve bazı sanıkların yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

24.05.2024 12:35
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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın duruşmasına, sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmaya dün tahliye talebinde bulunmayan tutuklu sanık avukatlarının beyanlarıyla devam edileceğini bildirdi.

Mahmut Gökhan Çanga'nın avukatı Ela Leyla Umur, yargılanmanın "kör dövüşüne" döndüğünü, "M7U3H9F8C4" kod adlı gizli tanığın kendisini ortaya çıkartarak bu kumpası ifşa ettiğini söyledi.

Avukat Umur, mahkeme başkanına, "Savunma mekanizmasına hiç yardımcı olmadınız. Bize çapraz sorgu yaptırmadınız. Bizim soru sormamızı engelliyorsunuz. Gizli tanıkların çoğu ifadelerinin zorla alındığını söylemiştir. Müvekkilimin hiç bir kaçma şüphesi yoktur. Tahliyesini talep ediyorum. Müvekkilim sosyal hayata kazandırılmalıdır." dedi.

Avukat beyanlarının ardından görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini istedi.

Savcı, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesini, duruşmaya gelmeyen müştekilerin zorla getirilmesini talep etti.

Verilen aranın ardından mahkeme başkanı ara kararı açıklamadan önce söz alan Bora Kaplan'ın avukatı Umut Köroğlu, tutuklanan komiser Ufuk Gültekin'in gizli tanık "M7U3H9F8C4" kod adlı Serdar Sertçelik'in beyanlarını emniyette aldıklarını, PDF olarak savcıya gönderdiklerini itiraf ettiğini söyledi ve "Bu da bizim beyanlarımızı doğruluyor." dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme, Serdar Sertçelik'in de aralarında bulunduğu firari sanıkların yakalama emirlerinin beklenilmesine ve Arif Buğra Meşe ile Furkan Anıl Bahar'ın yurt dışı kontrol tedbirleriyle tahliyesine karar verdi.

Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmeden mahkeme, duruşmayı 9 Eylül'e erteledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ayhan Bora Kaplan Davası Devam Ediyor - Son Dakika

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