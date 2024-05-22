Ayı korktu, ağaca tırmandı - Son Dakika
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Ayı korktu, ağaca tırmandı

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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağlarında motosikletiyle seyir halinde olan Feridun Güneş, yolda karşısına çıkan ve kendisinden korkarak çam ağacına tırmanan boz ayıyı görüntüledi. Ayıyı çeken Güneş, doğayı sevdiğini ve hayvanlara zarar vermediğini belirtti.

22.05.2024 09:40
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Ayı korktu, ağaca tırmandı

Kaz Dağları'nda motosikletiyle gezerken, kendisinden korkup ağaca tırmanan ayıyı görüntüledi

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde Kaz Dağlarında motosikletiyle seyir halinde olan Feridun Güneş (38), yolda karşısına çıkan ve kendisinden korkarak çam ağacına tırmanan boz ayıyı görüntüledi.

Bayramiç ilçesine bağlı Çaldağ köyünde yaşayan ve oto tamirciliği yapan Feridun Güneş motosikletiyle seyir halindeyken Kaz Dağlarında önüne boz ayı çıktı. Motosikletini durduran Feridun Güneş, cep telefonuyla kendisinden korkarak kaçan boz ayının çam ağacına çıkışını görüntüledi.

Kendisinin bir doğa sever olduğunu belirten Feridun Güneş, "Kaz Dağlarını çok severim. Hafta sonları da gezmeye giderim. Kaz Dağlarında motosikletim ile giderken önüme ayı çıktı. Motosikletten inerek telefonumla ayıyı çekmeye çalışırken, ayı ağaca tırmanmaya başladı. Bende cep telefonumla ayıyı çektim. Doğayı seviyorum. Hayvanlara da zarar vermiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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