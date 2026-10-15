AYM, 26 siyasi partinin kesin hesabını kabul etmeyip suç duyurusu kararı verdi - Son Dakika
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AYM, 26 siyasi partinin kesin hesabını kabul etmeyip suç duyurusu kararı verdi

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AYM, mali denetim sonucu 26 siyasi partinin kesin hesaplarını kabul etmeyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Kesin hesaplar, hesap verebilir kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı için kabul edilemez bulundu.

Anayasa Mahkemesi (AYM), siyasi parti mali denetimleri sonucu 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Türkiye Yüzüncü Yıl Partisi, Kızılelma Partisi, Çağdaş Türkiye Partisi, As Parti, Kürdistan Komünist Partisi, İşçinin Kendi Partisi, Anadolu Cumhuriyet Partisi, Türkiye Ekonomi ve Kalkınma Partisi, Anahtar Parti, Genç Türkiye Partisi, Hak ve Adalet Partisi, Doğuş Partisi, Bağımsız Cumhuriyet Partisi, Cumhuriyetçi Aydınlık Parti, Türkiye Emekliler ve Emekçiler Partisi, Cumhuriyet ve İstiklal Partisi, Hak ve Huzur Partisi, Adalet ve Demokrasi Partisi, Türkiye Emekliler Partisi, Sağ Parti, Anadolu Birliği Partisi, Ana Yol Partisi'nin 2024'e ait, Umuda Yürüyüş Partisi ile Küresel Adalet ve Liyaket Partisi'nin 2023 ve 2024'e ait, Milliyetçi Cumhuriyet Partisi'nin 2022, 2023 ve 2024'e ait, Türkiyem Partisi'nin ise 2023'e ait kesin hesapları incelendi.

Yüksek Mahkeme, adı geçen partilerin belirtilen dönemlerde çeşitli sebeplerle hesap verebilir şekilde kayıt ve belge düzeni oluşturulmadığı gerekçesiyle kesin hesaplarının 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca kabul edilemez olduğuna hükmetti.

AYM, kanuna aykırılık nedeniyle söz konusu partiler hakkında yasal işlem yapılması adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

Kaynak: AA
Anayasa MahkemesiPolitikaAnkaraGüncelSon Dakika

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