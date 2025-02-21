AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika
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AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri Açıklandı

Anayasa Mahkemesi, 2024'e kadar 650 bin başvurudan %84,9'unu sonuçlandırdı.

21.02.2025 11:41
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(ANKARA) - Anayasa Mahkemesi (AYM), 31 Aralık 2024 itibarıyla yapılan 650 bin 453 bireysel başvurudan 551 bin 913'ünü sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme'nin başvuruları karşılama oranı yüzde 84,9 oldu.

AYM'nin bireysel başvuru hakkının getirildiği 23 Eylül 2012'den 31 Aralık 2024'e kadarki döneme ait bireysel başvuru istatistikleri, kurumun internet sitesinde ilan edildi.

Yayınlanan istatistiklere göre, belirtilen dönemde Anayasa Mahkemesi'ne 650 bin 453 başvuru yapıldı, bunlardan 551 bin 913'ü sonuçlandırıldı. Yüksek Mahkeme'nin başvuruları karşılama oranı yüzde 84,9 oldu. Derdest dosya sayısı ise 98 bin 540 olarak kayıtlara geçti.

Sonuçlandırılan başvurulardan 456 bin 476'sında kabul edilemezlik, 78 bin 3'ünde en az bir hakkın ihlal edildiği, 13 bin 750'sinde idari ret, 2 bin 180'inde diğer, 1504'ünde ise hak ihlali olmadığı kararı verildi.

En az bir hakkın ihlal edildiğine karar verilen toplam 78 bin 3 başvurudan 5 bin 443'ü 2024'te verilirken, bunun oransal durumu yüzde 7 olarak kayıtlara geçti.

Anayasa Mahkemesi'nin bir veya birden fazla hak ihlali sonucuna vardığı toplam 79 bin 251 karardan 56 bin 443'ünü makul sürede yargılama, 6 bin 828'ini adil yargılanma, 5 bin 623'ünü mülkiyet, 4 bin 432'sini ifade özgürlüğü haklarının ihlali ve diğer haklar ihlali kararları izledi.

Yüksek Mahkemeye en fazla bireysel başvuru 109 bin 779 ile 2022'de yapılırken, 2023'te bu sayı 108 bin 816 oldu. 2024'te ise bu sayı 70 bin 699'a indi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri Açıklandı - Son Dakika

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