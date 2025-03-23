Ayşe Ateş'ten CHP'ye Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayşe Ateş'ten CHP'ye Destek

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP ön seçiminde oy kullanırken kızı Zeynep'in mektubunu paylaştı.

23.03.2025 18:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ANKARA)- Ankara'da silahlı saldırı sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'nin Cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde "Dayanışma Sandığı"nda oy kullandı. Ateş oy pusulasıyla birlikte kızı Zeynep Banuçiçek Ateş'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektubu paylaştı. Zeynep Banuçiçek mektubunda, "Özgür Amca sen babamın katilleri bulunsun diye çok çalıştın. Şimdi senin bizim gibi herkese ihtiyacın var. Sen de korkma. Biz yanındayız. Ekrem Amca da İstanbul'u gezdirecekti. Onu bekleyebilirim " ifadesini kullandı.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı ön seçiminde Ekrem İmamoğlu'an destek vermek için "Dayanışma Sandığı"nda oy kullandı. Ayşe Ateş oy pusulasıyla birlikte kızı Zeynep Banuçiçek Ateş'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yazdığı mektubu, sosyal medya hesabından, "Adalet, gözleri bağlı bir tanrıçadır. Öyle olmalıdır, öyle kalmalıdır" notuyla paylaştı. Banuçiçek Ateş'in mektubu şöyle:

"Özgür Amca sen babamın katilleri bulunsun diye çok çalıştın. Annem çok korkuyor. Biz de çok korkuyorduk. Ama sen olunca o korkmadı. Biz de korkmadık. Şimdi senin bizim gibi herkese ihtiyacın var. Sen de korkma. Biz yanındayız. Ama unutma bana ve ablama bir sözün var. Bize Meclis'i gezdireceksin. Ekrem Amca da İstanbul'u gezdirecekti. Onu bekleyebilirim. Zaten verdiği kitapı da bitiremedim. Sen bize hemen gezdirmelisin."

Zeynep Banuçiçek ATEŞ

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Sinan Ateş, Ayşe Ateş, Politika, 3-sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Ateş'ten CHP'ye Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı

08:54 İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var İmamoğlu protestolarında birçok ilde gözaltılar var
08:40 Rize’de İmamoğlu’na destek yürüyüşünde arbede Rize'de İmamoğlu'na destek yürüyüşünde arbede
08:13 Kabine bugün toplanıyor Ana gündem İmamoğlu’nun tutuklandığı soruşturma Kabine bugün toplanıyor! Ana gündem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturma
07:48 Mansur Yavaş’ı küplere bindiren ’’pamuk şeker’’ olayında gerçek çok başka çıktı Mansur Yavaş'ı küplere bindiren ''pamuk şeker'' olayında gerçek çok başka çıktı
07:07 Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
15:51 Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi’ne götürüldü Ekrem İmamoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü
15:45 Mourinho yerden yere vurmuştu Allan Saint-Maximin’in Fenerbahçe’ye faturası çok ağır oldu Mourinho yerden yere vurmuştu! Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe'ye faturası çok ağır oldu
15:24 Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı Bakan Tunç: Soruşturma devam ediyor, yanlış anlaşılmalara yol açabilecek beyanlardan kaçınılmalı
15:21 CHP’de ön seçim Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu CHP'de ön seçim! Sandıklar önünde uzun kuyruklar oluştu
15:16 DEM Parti’den İmamoğlu’nun tutuklanmasına ilk yorum DEM Parti'den İmamoğlu'nun tutuklanmasına ilk yorum
15:08 Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor’a 3-1 mağlup oldu Beşiktaş, hazırlık maçında İstanbulspor'a 3-1 mağlup oldu
15:02 Metroda atılan slogana bakın Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi Metroda atılan slogana bakın! Diğer yolcular olan biteni çaresizce izledi
14:54 Barış Alper Yılmaz, Avrupa’nın en iyileri arasına girdi Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın en iyileri arasına girdi
14:51 Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz Özel kalem müdürüne soruldu: Akşener, İmamoğlu konusunda neden sessiz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2025 10:09:55. #7.13#
SON DAKİKA: Ayşe Ateş'ten CHP'ye Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement