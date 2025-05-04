Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e Destek

Geniş Video İzle

Ayşe Ateş, Özgür Özel’e yapılan saldırıya cezasızlığın cesaret verdiğini vurguladı.

04.05.2025 23:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HABER: İleyda ÖZMEN/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin, "Sayın Özgür Özel'e uzanan bu el aslında bu ülkenin huzuruna, refahına, mutluluğuna ve adalet duygusuna uzanmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninden sonra yapılan fiziksel saldırının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine, partililer ve yurttaşlar CHP Genel Merkezi'nin önünde toplandı.

Genel Merkeze gelenler arasında yer alan Ayşe Ateş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Cezasızlığın verdiği cesaretle böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiler. Sinan katledildiğinde ben zaten bunu söylemiştim. 'Eğer bu suç cezasız kalırsa buradan alınan cesaret ile başka siyasetçilere de yeni başka saldırılar düzenlenebilir' diye. Maalesef haklı çıktım. Sayın Özgür Özel'e uzanan bu el aslında bu ülkenin huzuruna, refahına,

mutluluğuna ve adalet duygusuna uzanmıştır. O sebeple de bu güdümlü elin arkasında ne varsa, kim varsa, kimler varsa mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Sinan Ateş, Ayşe Ateş, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu Atları kamyonetin arkasına bağlayıp koşturdu
Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek istifa etti
Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış Sırrı Süreyya Önder, vasiyetini bir cenaze töreninde açıklamış
Hakkari’deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı Soruşturma başlatıldı Hakkari'deki trafik kazasında 8 kişi yaralandı! Soruşturma başlatıldı
Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe Operasyonu bölgesinde bir askerimiz şehit oldu
Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü Kimlik kontrolünden kaçan şahıs, polislerle birlikte bataklığa düştü
Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti Komşusunun kafasına sıkıp aynı silahla intihar etti
Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı Tıra gizlenen 15 milyon lira dedektör köpekten kaçamadı
Sırrı Süreyya Önder’in cenazesi hastaneden alındı Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden alındı
Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez’i arayıp yardım istemiş Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetmeden önce İYİ Partili Çömez'i arayıp yardım istemiş
Rusya’da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi Rusya'da Zafer Günü askeri geçit töreni provası düzenlendi

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 02:52:38. #7.11#
SON DAKİKA: Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.