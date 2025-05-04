Ayşe Ateş'ten Özgür Özel'e Destek

HABER: İleyda ÖZMEN/ KAMERA: Ünal AYDIN

(ANKARA) - Suikasta uğrayan eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıya ilişkin, "Sayın Özgür Özel'e uzanan bu el aslında bu ülkenin huzuruna, refahına, mutluluğuna ve adalet duygusuna uzanmıştır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e İstanbul'da TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in AKM'deki cenaze töreninden sonra yapılan fiziksel saldırının ardından CHP Ankara İl Başkanlığı'nın çağrısı üzerine, partililer ve yurttaşlar CHP Genel Merkezi'nin önünde toplandı.

Genel Merkeze gelenler arasında yer alan Ayşe Ateş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Cezasızlığın verdiği cesaretle böyle bir saldırıyı gerçekleştirdiler. Sinan katledildiğinde ben zaten bunu söylemiştim. 'Eğer bu suç cezasız kalırsa buradan alınan cesaret ile başka siyasetçilere de yeni başka saldırılar düzenlenebilir' diye. Maalesef haklı çıktım. Sayın Özgür Özel'e uzanan bu el aslında bu ülkenin huzuruna, refahına,

mutluluğuna ve adalet duygusuna uzanmıştır. O sebeple de bu güdümlü elin arkasında ne varsa, kim varsa, kimler varsa mutlaka bulunmalı ve cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.