Ayşe Ünlüce, Mihalıççık'ta İftar Programına Katıldı

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Mihalıççık'ta düzenlenen iftar programına katıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ilçelerde verdiği iftarlara devam ediyor. Mihalıççık Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan iftar sofrasına, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, Beylikova Belediye Başkanı Hakan Karabacak, meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce iftar programında yaptığı konuşmada, ramazanın kardeşlik ve yardımlaşma duygularını pekiştiren önemli bir dönem olduğunu vurguladı. Başkan Ünlüce, "Ramazan ayında bir araya gelmek, hepimizi daha da yakınlaştırıyor. Anadolu'yu birleştiren dizeleriyle sesi çağları aşan Yunus'un memleketinde bizleri büyük bir ilgiyle karşılayan Mihalıççıklılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.