Ayvacık'ta 52 Kaçak Yapı Yıkıldı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde tespit edilen 52 kaçak yapı İl Özel İdare ekipleri tarafından yıkıldı.

Çanakkale'de ekipler tarafından kaçak yapıyla mücadele çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından Ayvacık ilçesinde yapılan çalışmalarda 52 kaçak yapı tespit edildi. 52 kaçak yapının yıkımı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Haber-Kamera: İpek YAVAŞ/ AYVACIK, (Çanakkale),