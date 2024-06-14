Ayvalık, Bayrama Hazır - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Ayvalık, Bayrama Hazır

Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ccamilerin yanı sıra parklar, cadde ve sokaklar ile mezarlıklarda da temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

14.06.2024 11:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ccamilerin yanı sıra parklar, cadde ve sokaklar ile mezarlıklarda da temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Ekipler bayram öncesi, Sakarya, Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Çamlık, Altınova Hacı Bayram, Şehitler, Cunda (Alibey) Adası Hamidiye olmak üzere tüm camilerde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Belediye Başkanı Mesut Ergin, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırmak için aşevi aracılığıyla bu yıl da dayanışma başlattıklarını duyurdu.

Başkan Ergin, "Hayırseverlerin bağışları, ihtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak. Kurban bağışı yapan hayırseverler bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini gittiğinden emin olacak. Yüzlerce dar gelirli aile çocukları ve yakınlarıyla birlikte bayram sofrasında buluşmanın huzurunu, keyfini ve mutluluğunu yaşayacak" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, '0 530 340 27 10','0 533 712 01 42', '0 545 836 43 41' numaralı telefonlardan belediye yetkililerine ulaşabilecek.

Yapılan başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Dileyen vatandaş, bağışlarını doğrudan aşevine teslim edebilecek.

Kaynak: ANKA

Kurban Bayramı, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayvalık, Bayrama Hazır - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:21 Nagehan Alçı “Bana şiddet uyguladı“ dedi, Rasim Ozan Kütahyalı’dan manidar yanıt geldi Nagehan Alçı "Bana şiddet uyguladı" dedi, Rasim Ozan Kütahyalı'dan manidar yanıt geldi
11:05 Mezuniyette “Uygunsuz“ kıyafet krizi Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti Mezuniyette "Uygunsuz" kıyafet krizi! Bakan Tekin, okul müdürüne değil haberi yapan gazetecilere sitem etti
09:40 Orta Doğu’da yeni savaşa 24 saat kaldı Hizbullah’tan İsrail’e son uyarı Orta Doğu'da yeni savaşa 24 saat kaldı! Hizbullah'tan İsrail'e son uyarı
09:24 Komedyen Hasan Can Kaya’nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı Komedyen Hasan Can Kaya'nın partide tanıştığı genç kızı evinde alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alındı
08:24 Bahçeli’nin ittifak resti ortalığı karıştırdı Erdoğan kurmaylarını ’’Aman ha’’ diyerek uyardı Bahçeli'nin ittifak resti ortalığı karıştırdı! Erdoğan kurmaylarını ''Aman ha'' diyerek uyardı
11:58 Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı Yusuf Kavaklı hayatını kaybetti, partneri Nur Viral canlı yayında hüngür hüngür ağladı
11:36 Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş’a imzayı attı Giovanni van Bronckhorst Beşiktaş'a imzayı attı
11:21 Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat’ın da tahliyesi istendi Kardeşleri serbest kalan Dilan Polat'ın da tahliyesi istendi
11:18 Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu Tekstil şirketleri iflasa sürükleniyor! İki şirket daha iflas ve konkordato bildiriminde bulundu
11:01 Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya’dan ilk açıklama: Hepsi iftira Genç kıza madde vererek evinde alıkoyduğu söylenen Hasan Can Kaya'dan ilk açıklama: Hepsi iftira
10:57 Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi mayıs ayında azaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 12:44:09. #1.11#
SON DAKİKA: Ayvalık, Bayrama Hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement