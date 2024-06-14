Ayvalık, Bayrama Hazır

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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi ibadethanelerdeki temizlik çalışmalarına hız verdi. Ekipler, ccamilerin yanı sıra parklar, cadde ve sokaklar ile mezarlıklarda da temizlik çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Ekipler bayram öncesi, Sakarya, Çınarlı, Saatli, Hayrettin Paşa, Çamlık, Altınova Hacı Bayram, Şehitler, Cunda (Alibey) Adası Hamidiye olmak üzere tüm camilerde detaylı temizlik çalışması yaptı.

Öte yandan Belediye Başkanı Mesut Ergin, her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi hayırseverlerin kurban bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırmak için aşevi aracılığıyla bu yıl da dayanışma başlattıklarını duyurdu.

Başkan Ergin, "Hayırseverlerin bağışları, ihtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak. Kurban bağışı yapan hayırseverler bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini gittiğinden emin olacak. Yüzlerce dar gelirli aile çocukları ve yakınlarıyla birlikte bayram sofrasında buluşmanın huzurunu, keyfini ve mutluluğunu yaşayacak" dedi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, '0 530 340 27 10','0 533 712 01 42', '0 545 836 43 41' numaralı telefonlardan belediye yetkililerine ulaşabilecek.

Yapılan başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Dileyen vatandaş, bağışlarını doğrudan aşevine teslim edebilecek.