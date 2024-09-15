Ayvalık'ın Kurtuluşu 102 Yaşında

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(BALIKESİR)- Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı etkinliklerle kutlandı. Sabah Cumhuriyet Meydanı'nda resmi törenle başlayan kutlamalar, kortej yürüyüşüyle devam etti. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Ayvalıklılar olarak, 15 Eylül kurtuluş gününü de sonsuza kadar unutmayalım, gelecek kuşaklara bu günün önemini en iyi şekilde anlatalım bu bizim için önemli bir görevdir" dedi.

Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törene ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Belediye Başkanı Mesut Ergin, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerle sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Belediye Başkanı Mesut Ergin, şunları kaydetti:

"Milli Mücadele'nin ilk kurşununun, 28 Mayıs 1919 günü Ayvalık'ta karaya çıkan işgalci Yunan kuvvetlerine karşı, Yarbay Ali Bey (Ali Çetinkaya) komutasındaki 172. Alay tarafından atıldığı bir tarihi gerçektir. Bu ilk direnişte Üsteğmen Fahri Bey ile 3 nefer şehit olmuşlardır. 172'inci Alay'ın ilk kurşunları da başımızın tacıdır. Ayvalık'ta bu ilk kurşun atılırken Gazi Mustafa Kemal Paşa daha kurtuluş savaşını başlatmamıştır, kongreler yoluyla halkı örgütleme faaliyetine girişmemiştir, daha ufukta Milli Mücadele'yi yürütecek olan istiklal ordusu cephelerde gözükmemiştir, Türkiye Büyük Millet Meclisi daha kurulmamıştır. Bu yüzden Ayvalık'ta atılan bu ilk milli mücadele kurşununun önemi, anlamı ve onuru pek büyüktür. Ancak bu ilk kurşun askeri bir kurşundur. Kuvayı Milliye pratiği der ki.. İlk kurşunu ister sivil gazeteci atsın, ister bir kaç kişi birkaç dakika ara ile atmış olsun, ister bir çeteci atsın, ister bir efe atsın, ister bir asker atsın, ister bir grup milis topluca atsın, isterse bir din adamı atsın, tüm bu kurşunları 'tek bir ilk kurşun' olarak kabul ederiz.

"Gelecek kuşaklara bu günün önemini en iyi şekilde anlatalım"

29 Mayıs 1919'da 172. Alay Komutanı Yarbay Ali Çetinkaya ve birliği tarafından ilk kurşunun atılmasından sonra, Türk ulusu Gazi Mustafa Kemal önderliğinde tam 3,5 yıl emperyalizme karşı direndi. Anadolu düşmandan temizlendi ve Ayvalık, 15 Eylül 1922'de 102 yıl önce düşman işgalinden kurtuldu. 29 Mayıs 1919'da kentimizde yaşanan işgali hiçbir zaman unutmayız. 15 Eylül 1922 Ayvalık'ın kurtuluş gününde daima, bir şölen olarak kutlarız. Ayvalıklılar olarak; 15 Eylül kurtuluş gününü de sonsuza kadar unutmayalım, gelecek kuşaklara bu günün önemini en iyi şekilde anlatalım bu bizim için önemli bir görevdir.

"İyi ki Mustafa Kemal'in evlatlarıyız"

Altınova ve Ayvalık'ın birer gün arayla düşman işgalinden kurtarıldığını hatırlayınız... O günün zor koşullarında toplumun kısa sürede savaşta yaşanan sıkıntıların üstesinden geldiğini biliniz.. Yöre halkı o zamanın koşullarında çok zor günler, yıllar geçirmesine karşın kısa sürede evine, bağına, tarlasına sarılarak bir savaş ekonomisinden çıkmayı başardı. Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza; yıllarca dere tepe demeden topun, merminin altında savaşan Kuvayi Milliyecilerimize; halkımıza, atalarımıza, dedelerimize borçluyuz. Borcumuzun ve sorumluluklarımızın farkındayız. Bu toprakları sırtında teçhizat taşıyan analarımıza; yıllarca dere tepe demeden topun, merminin altında savaşan Kuvayı Milliyecilerimize; halkımıza, atalarımıza, dedelerimize borçluyuz, bunun bilincindeyiz. Bu borcu da çok çalışarak, çok üreterek, Ulu Önder Mustafa Kemal'e layık evlatlar olarak ödedik, sonsuza kadar da ödemeye devam edeceğiz. ve her zaman şunu dedik, demeye devam edeceğiz, 'İyi ki bu toprakların, bu denizin, bu dağların, bu ovaların, bu cennet memleketin evlatlarıyız, iyi ki Mustafa Kemal'in evlatlarıyız ' Ay yıldızlı bayrağımızın altında başımız dik yürüyorsak o günkü mücadelelerin eseridir.

"Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun"

Ayvalık'ın Cumhuriyet'i ve temsil ettiği tüm değerleri sahiplenmesi; Kuva-yi Milliye ve demokrasinin temellerinin atıldığı bir şehir olması ve bir halkın bağımsızlığa kavuştuğu, zafer kazandığı 15 Eylül ruhuyla ilgilidir. Onların 102 yıl önce sergilediği cesaret ve kararlılığın hepimize ilham kaynağı olmasını diliyorum. Bugün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına ve bu uğurdaki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerim, ruhları şad olsun. 15 Eylül Ayvalık'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 102'nci yılı kutlu olsun."