Ayvalık Belediye Tiyatrosu 'Hatırla Ey Peri' ile Susurluk'ta Büyüledi - Son Dakika
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Ayvalık Belediye Tiyatrosu 'Hatırla Ey Peri' ile Susurluk'ta Büyüledi

Ayvalık Belediye Tiyatrosu, 'Hatırla Ey Peri' isimli oyununu Susurluk Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahneledi. Alzheimer hastalığına dikkat çeken oyun, baba-kızın yıllar sonra buluşmasını konu alıyor.

14.10.2024 16:46
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(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Tiyatrosu'nun "Hatırla Ey Peri" isimli oyunu, Susurluk Kongre ve Kültür Merkezi'nin açılışında sergilediği performansla seyirciyle buluştu. Elif Artun Yüksel'in yazdığı, Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak'ın yönettiği Alzheimer hastalığına dikkat çeken oyunda bir baba ile kızının yıllar sonra buluşması anlatıldı.

Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel'in davetiyle oyunu Susurluk'ta sergileyen Ayvalık Belediye Tiyatrosu, yüzlerce seyircinin doldurduğu salonda; Belediye başkan vekilleri, Susurluk Belediyesi Kültür Müdürü Serdar Sarıdaş da hazır bulundu. Ayakta alkışlanan "Hatırla Ey Peri" oyununun sonunda, yazar Elif Artun Yüksel, Erkan Cılak, Hakan Urul ve Dilek Top; Susurluk Belediyesi Başkan Vekilleri tarafından tebrik edildi.

Ayvalık Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Erkan Cılak, açılışı yapılan salonun çok güzel düşünüldüğünü belirterek, "Çok güzel bir seyirci vardı, salon da çok güzel olmuş, Susurluk Belediyesi'nin bu ilgisi bizi mutlu etti, haftaya da "Düşük Şehir İhtimali" isimli oyunla burada olacağız. Balıkesir'de ne kadar ilçe varsa imkanlar dahilinde gitmeye çalışıyoruz. Susurluk Belediye Başkanı Hakan Yıldırım Semizel'e daveti için, Kültür Müdürü Serdar Sarıdaş'a görevli çalışan arkadaşlarımıza ilgi ve alakalarından dolayı ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Belediye Tiyatrosu 'Hatırla Ey Peri' ile Susurluk'ta Büyüledi - Son Dakika

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