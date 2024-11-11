Ayvalık Belediyesi'nden İlk Kreş: 'Yuvamız Ayvalık' - Son Dakika
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Ayvalık Belediyesi'nden İlk Kreş: 'Yuvamız Ayvalık'

Ayvalık Belediyesi, 'Yuvamız Ayvalık' Çocuk Etkinlik Merkezi için ön başvurulara başladı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklar için bu projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

11.11.2024 16:23
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi'nin ilk kreşi "Yuvamız Ayvalık" Çocuk Etkinlik Merkezi'ne ön başvurular başladı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Yuvamız Ayvalık projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yuvamız Ayvalık Cocuk Etkinlik Merkezi, öğretmenleri, yepyeni binası ve rengarenk sınıflarıyla 150 Evler Mahallemizde hizmete açılmaya hazırlanıyor" dedi.

Ayvalık Belediyesi'nin ilk kreşi  "Yuvamız Ayvalık" Çocuk Etkinlik Merkezi için ön başvurular alınıyor. Belediye Başkanı Mesut Ergin, uzman eğitmenleri, yeni binası ve sınıflarıyla çocukları karşılamaya hazırlandıklarını ve başvuruların 17 Kasım'a kadar devam edeceğini belirterek,  "Ayvalıklı hemşehrilerimiz başvuru için ayvalik.bel.tr ya da yuvamiz.ayvalik.bel.tr adresinden sayfamızı ziyaret edebilir, ön başvuru formunu doldurabilir" açıklamasını yaptı.

Mesut Ergin, şöyle konuştu:

"Sevgili velilerimiz, çok değerli çocuklarımızı Yuvamız Ayvalık projesini başarıyla hayata geçirmenin ve okul öncesi hizmetlerden mahrum kalan çocuklarımızı yuvalarıyla buluşturacak olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Yuvamız Ayvalık Cocuk Etkinlik Merkezi öğretmenleri, yepyeni binası ve rengarenk sınıflarıyla 150 Evler Mahalle'mizde hizmete açilmaya hazırlanıyor. Diğer mahallelerimizde de yeni merkezlerimizi hayata geçirmek üzere çalışmalarımızı yapıyoruz.

Güzel çocuklarım; biliyoruz ki ülkemizi ve dünyamızı sizlerle birlikte daha güzel kılabiliriz. Bunu yaparken doğru bir egitimle sizlere nitelikli bir gelecek hazırlayabiliriz. İyiye ve güzele doğru yürüyüşümüz sevgi, saygı, kardeşlik ve mutluluk içinde devam edecek. Çocuklarımızı çevresine, ülkesine ve insanlığa yararlı birer fert olarak görmek en büyük idealimiz. Sizleri çok seviyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Ayvalık Belediyesi'nden İlk Kreş: 'Yuvamız Ayvalık' - Son Dakika

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