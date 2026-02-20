Ayvalık Belediyesi'nden Ramazan Ayında Aşevi Dayanışması

(BALIKESİR)- Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, aşevi aracılığıyla dayanışma çalışması başlattıklarını belirterek, "Paylaşmanın huzuruna, dayanışmanın mutluluğuna eriştiğimiz ramazan ayında hayırsever vatandaşlarımızın yapacağı yardımlar aşevimizden ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin sofrasına sıcak AŞ olarak ulaştırıyoruz" dedi.

Ayvalık Belediyesi, ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek olarak ulaştırmak amacıyla aşevi aracılığıyla dayanışma çalışması başlattı. Belediye Başkanı Mesut Ergin, ramazan ayında yapılan bağışların aşevi üzerinden ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırıldığını belirtti.

Hayırseverlerin katkılarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını ifade eden Ergin, "Hayırseverlerin bağışları, ihtiyaçlı ailelerin sofrasına sıcak yemek ikramı olarak ulaştırılacak. Bağışı yapan hayırseverler bağışlarının gerçek ihtiyaç sahiplerini gittiğinden emin olacak. Yüzlerce dar gelirli aile çocukları ve yakınlarıyla birlikte Ramazan sofrasında buluşmanın huzurunu, keyfini ve mutluluğunu yaşayacak" diye konuştu.

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından organize edilen dayanışmaya katılarak bağış yapmak isteyenler, 530 340 27 10- 533 712 01 42- 545 836 43 41 numaralı telefonlardan belediye yetkililerine ulaşabilecek.