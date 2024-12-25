AZAL Uçağı Kazakistan\'da Düştü

Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait uçağın Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştüğü bildirildi.
AZAL'dan yapılan açıklamada, Bakü- Grozni seferini gerçekleştiren Embraer 190 tipi uçağın Aktau yakınlarında düştüğü kaydedildi.
Uçakta ilk belirlemelere göre 67 yolcu ve 5 mürettebatın bulunduğu belirtildi.
Açıklamada, uçağın kuş sürüsüne çarpmasıyla kazanın meydana geldiği ve olayla ilgili ek bilgilerin daha sonra paylaşılacağı ifade edildi.
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