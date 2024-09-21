Azdavay'da Kumar Operasyonu

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, kumar oynatan 1 kişi ile kumar oynayan 6 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Azdavay İlçe Emniyet Amirliği personelince bir kıraathanede denetim yapıldı.
Denetimde, kumar oynanması için yer sağlayan iş yeri sahibi ile kumar oynadığı tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.
Kıraathanede masanın üzerinde bulunan 16 bin 500 liraya da el konuldu.
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