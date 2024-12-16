Azerbaycan 12,9 Milyar Dolar Harcadı - Son Dakika
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Azerbaycan 12,9 Milyar Dolar Harcadı

Azerbaycan Başbakanı Asadov, Karabağ’ın imarı için 12,9 milyar dolar harcandığını açıkladı.

16.12.2024 16:16
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Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, 2. Karabağ Savaşı'nın bittiği 10 Kasım 2020'den bu yana işgalden kurtarılan Karabağ ve diğer illerin imar ve ihyası için yaklaşık 12,9 milyar dolar (22 milyar manat) harcandığını bildirdi.

Asadov, Azerbaycan'ın 2025 yılı devlet bütçesine ilişkin Milli Meclis'te yapılan görüşmelerde konuştu.

Başbakan Asadov, ülkenin ulusal güvenlik ve savunma potansiyelinin güçlendirilmesi, sosyal ve ekonomik kalkınma stratejisinin uygulanması, ek sosyal güvenlik paketlerinin hayata geçirilmesi, işgalden kurtarılan bölgelerin imarı ve işgal nedeniyle topraklarını terk etmek zorunda kalan insanların geri dönüşünün 2025 yılı devlet bütçesinin öncelikleri arasında olacağını söyledi.

Devlet bütçesinin hem gelir hem de gider açısından "rekor" düzeyde olduğunu dile getiren Asadov, "Gelirlerin 38,4 milyar manat (22,58 milyar dolar), giderlerin ise 41,4 manat (24,35 milyar dolar) olması öngörülüyor." dedi.

Asadov, 2025 bütçesinin yüzde 20,6'sının savunma ve güvenlik, yüzde 40'tan fazlasının ise sosyal alanlara harcanacağını aktardı.

İşgalden kurtarılan bölgelerde yapılan çalışmalara da değinen Asadov, "2020'de bugüne kadar, işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyası için yaklaşık 22 milyar manat (yaklaşık 12,9 milyar dolar) harcandı." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Politika, Savunma, Karabağ, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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