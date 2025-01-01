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- Azerbaycan 2025'e coşkuyla girdi

BAKÜ - Azerbaycan'da yeni yıl ve "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları yapıldı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de yeni yılın yanı sıra "31 Aralık Dünya Azerbaycanlılar Dayanışma Günü" kutlamaları yapıldı. Hazar Denizi sahilinden atılan havai fişekleri görmek için halk Hazar Denizi sahilindeki Milli Park'a toplandı. Yaklaşık 10 dakika süren havai fişek gösterisi şehrin birçok yerinden izlendi. Azerbaycan'da yeni yıl nedeniyle 5 Ocak'a kadar resmi tatil ilan edildi.

Cumhurbaşkanı Aliyev ulusa seslendi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, yeni yıla dakikalar kala yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, halkı yeni yıl ve Azerbaycanlıların Dayanışma Günü dolayısıyla kutladı. Azerbaycan'ın güvenle geliştiğini belirten Aliyev, "Ülkemizin uluslararası itibarı büyük ölçüde arttı. Ülke ekonomisinde olumlu bir gelişme var, askeri gücümüz arttı. Ülkemizde istikrar hakimdir. Azerbaycan halkı güvenli bir ortamda yaşıyor. Bugün dünyada yaşanan olaylar hepimizin gözünün önündedir. Yeni savaşlar, yüzleşmeler, çatışmalar alevleniyor. Dünyanın çeşitli bölgelerinde kanlı çatışmaların devam ediyor. Azerbaycan ise barış, huzur, güvenlik ve istikrar içinde yaşıyor. İstikrar ve huzurun sonsuza kadar süreceğinden eminim" dedi.

"Bütün dünya Güney Kafkasya'daki yeni gerçekleri kabul etti"

Ermenistan'ın Güney Kafkasya'da ve aynı zamanda dünyada oluşan yeni gerçekleri kendi politikalarında dikkate alacağını umduğunu belirten Aliyev, "Güney Kafkasya'da yeni gerçeklikler oluşturduk. Bu gerçekler Vatanseverlik Savaşı'nın ardından oluştu. Devlet egemenliğimizin yeniden tam olarak tesis edilmesi bu gerçekleri güçlendirdi ve Güney Kafkasya'da oluşturduğumuz yeni gerçekleri diplomatik, uluslararası ve siyasi düzeyde teyit ettik. Bütün dünya Güney Kafkasya'daki yeni gerçekleri kabul etti. Bölgeye yönelik bir sonraki tehdidin Ermenistan'ın geniş çaplı silahlanma kampanyası olduğuna inanıyorum. Bu sene bizi en çok rahatsız eden andan bahsedecek olursak o da elbette Ermenistan'ın silahlanmasıdır. Bunun mantıklı bir açıklaması yok. Ermenistan saldırganlık politikasında tam bir iflasla karşı karşıya kaldı" dedi.

"Ermenistan bizimle hiçbir alanda rekabet edemez"

Güney Kafkasya barış, huzur ve işbirliği bölgesi olması gerektiğini vurgulayan Aliyev, "Ermenistan'ın geniş çaplı ve hızlı bir şekilde silahlanması ve öldürücü silahların temini bu barışı, mümkün olan barışı yok edebilir. Azerbaycan'ın bu konuya sadece seyirci kalmayacak. 30 yıllık işgali, yıkımı ve Hocalı soykırımını hiçbir zaman unutmayacağız. Ermenistan'ın işgal politikası ve doğası her zaman dikkate alınmalıdır. Bu nedenle Ermenistan yönetimini bu tehlikeli yoldan kaçınmaları konusunda uyarmayı bir kez daha üzerime alıyorum. Ermenistan bizimle hiçbir alanda rekabet edemez" dedi.

Karabağ'ın yeniden inşasının başarıyla ilerlediğini belirten Aliyev, "10 bine yakın zorumlu göçmenler halihazırda bu topraklara geri döndü ve onlar için en iyi koşullar oluşturuldu. Kurtarılan bölgelerde gerek yeni açılan işletmelerde, gerek sosyal tesislerde, gerekse inşaat işlerinde toplam 30 binden fazla insan yaşıyor ve çalışıyor Gelecek yıl elbette oraya dönecek vatandaşların sayısı da büyük oranda artacak" dedi.

Azerbaycan'a karşı başlatılan karalama ve yalan kampanyalarının COP29'tan sonra da devam ettiğini vurgulayan Aliyev, "COP29'u Azerbaycan'a karşı kullanmak isteyen bazı Batılı ülkelerin, kendi kontrollerindeki kalitesiz sivil toplum kuruluşlarının ve sahte medya kuruluşlarının tüm çabaları boşa çıktı. Umarım önümüzdeki yılın Ocak ayı sonundan itibaren Azerbaycan'a yönelik bu ayrımcı, kötü amaçlı ve iftira politikalarına son verilir. Her durumda umutlarımız yüksektir" dedi.

Azerbaycan'ın baskılara rağmen toprak bütünlüğünü sağladığını belirten Aliyev, "Büyük güçlerin iradesine rağmen devlet egemenliğimizi de yeniden sağladık. Ülkemizi güvenle yönetiyoruz. Bizi komplo kurmak isteyenler bir dahaki sefere de başarısız olacaklar. Bugün Dünya Azerbaycanlılarının Dayanışma Günüdür. Dünyanın her yerinde yaşayan Azerbaycanlıların bu bayramını yürekten kutluyorum. Sevgili halkıma sağlık, refah, mutluluk ve mutluluk diliyorum" ifadelerini kullandı.