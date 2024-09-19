Azerbaycan'da 20 Eylül 'Egemenlik Günü' Olacak

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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 20 Eylül'ün ülkede "Egemenlik Günü" olarak kutlanması yönünde karar aldı.

Aliyev, Azerbaycan ordusunun Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla 19 Eylül 2023'te başlattığı, yaklaşık 24 saat süren antiterör operasyonunun yıl dönümünde kararname imzaladı.

Antiterör operasyonu sonucu ülkenin egemenliğinin tam sağlandığı belirtilen kararnamede, Azerbaycan'da her yıl 20 Eylül'ün "Egemenlik Günü" olarak kutlanacağı ifade edildi.

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül 2023'te Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçlerin silahsızlandırılarak bölgeden çıkarılması, askeri altyapılarının etkisiz hale getirilmesi, sivil halkın güvenliğinin sağlanması ve anayasal düzenin yeniden tesis edilmesi amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Yaklaşık 24 saat süren operasyon sonucu yasa dışı Ermeni silahlı güçler silah bırakmak zorunda kalmış ve Karabağ'da işgal rejimi kuran sözde Ermeni yönetimi kendini feshetmişti.

İşgalci rejimin bir zamanlar "başkent" olarak gördüğü Hankendi ile Hocalı, Hocavend ve Ağdere şehirleri, Azerbaycan'ın kontrolüne geçmiş ve böylece ülkenin genelinde egemenlik ve anayasal düzen tam sağlanmıştı.