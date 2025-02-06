Azerbaycan'da USAID Faaliyetleri Durduruldu

Güncel

Azerbaycan'da ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, USAID'in ülkede faaliyet göstermesinin yasal dayanağının bulunmadığını belirtti.

Hacızade, USAID'in Azerbaycan'daki faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin tebligatı ABD'ye gönderdiklerini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, USAID'in son yıllarda yürüttüğü faaliyetlerin ülkesinin değil ABD'nin çıkarlarına hizmet ettiğini söyleyerek, "USAID'in Azerbaycan'daki faaliyetiyle ilgili anlaşma, 1 Haziran 2024'te sona erdi. Bu tarihten itibaren USAID'in Azerbaycan'da faaliyet göstermesinin hukuki bir dayanağı bulunmamaktadır. USAID'in Azerbaycan'da bulunmasına gerek yok." açıklamasında bulunmuştu.