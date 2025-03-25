Azerbaycan'dan Şam'da Yetimlere İftar - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Şam'da Yetimlere İftar

Azerbaycan, Şam'da 1000 yetim için iftar programı düzenliyor, gıda yardımları artacak.

25.03.2025 20:47
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Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği, Suriye'nin başkenti Şam'da yetimlere yönelik iftar programı düzenledi.

Azerbaycan'ın Şam Maslahatgüzarı Elnur Şahhüseynov'un katılımıyla başkentin Mezze mahallesinde 500 yetim için iftar sofraları kuruldu.

Yetimler programda şiir ve kasideler okuyarak eğitimdeki yeteneklerini sergiledi.

3 gün boyunca düzenlenecek programda 1000 yetim için iftar verilecek

Şahhüseynov, iftar programında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatları doğrultusunda Suriye-Azerbaycan ilişkilerini geliştirmek amacıyla büyükelçilik faaliyetlerine başladık." dedi.

Şahhüseynov, 2012 yılında Suriye'deki olaylar nedeniyle büyükelçilik faaliyetini durdurduklarını belirterek, "Azerbaycan olarak Suriye'de yeniden faaliyete geçmek amacıyla çalışmalara başladık. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile görüşme sağlandıktan sonra Azerbaycan olarak 200 ton gıda yardımında bulunduk." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliği olarak Suriye'de faaliyetlerini sürdürdüklerini aktaran Şahhüseynov, "Azerbaycan Büyükelçiliği olarak üç gün boyunca sürecek şekilde 1000 yetim için iftar sofraları kuracağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Azerbaycan'dan Şam'da Yetimlere İftar - Son Dakika

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