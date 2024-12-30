Azerbaycan'dan Suriye'ye İnsani Yardım - Son Dakika
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Azerbaycan'dan Suriye'ye İnsani Yardım

Azerbaycan\'dan Suriye\'ye İnsani Yardım

Azerbaycan, 200 ton gıda malzemesini Suriye'ye ulaştırmak üzere 10 tır gönderdi.

30.12.2024 10:46
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Azerbaycan, Suriye'ye 200 ton gıda malzemelerinden oluşan insani yardım gönderdi.

Başkent Bakü'den yola çıkan, 10 tırdan oluşan ve 200 ton gıda malzemesi taşıyan konvoyu Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı yetkilileri uğurladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, basın mensuplarına yaptığı açıklamada konvoyun Gürcistan ve Türkiye üzerinden Suriye'nin İdlib şehrine ulaştırılacağını bildirdi.

Hacızade, Azerbaycan'dan gönderilen yardımların Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yalçın Refiyev'in dün Şam'da Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile görüştüğünü hatırlatan Hacızade, bu görüşmede 12 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete başlama hususunun müzakere edildiğini söyledi.

Hacızade, "Azerbaycan, Suriye'nin istikrara kavuşması ve imarı hususunda destek olmak niyetindedir. Bu konular Türkiye ile koordinasyon halinde yürütülüyor. Suriye'ye insani yardımlarımız devam edecektir." dedi.

Suriye geçici hükümetinin Dışişleri Bakanı Şeybani'nin Azerbaycan'a davet edildiğini ve davetin kabul edildiğini bildiren Hacızade, Şeybani'yi Bakü'de görmekten memnuniyet duyacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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