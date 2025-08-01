Azerbaycan'dan TASS'a Tepki

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun resmi devlet haber ajansı TASS'ın, Hankendi şehri için işgal dönemindeki "Stepanakert" ismini kullanmasının toprak bütünlüğüne saygısızlık ve hakaret olarak değerlendirildiğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, soru üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Rus tarafına, Azerbaycan'ın tarihi topraklarında yasa dışı olarak kurulan Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi'ndeki Hankendi şehrinin adının 1923 yılında "Stepanakert" olarak değiştirildiğini, bunun Taşnak Ermenileriyle birlikte Azerbaycan halkına karşı katliamlar gerçekleştiren Bolşevik Stepan Şaumyan'ın anısına yapıldığını hatırlattı.

"Rusya Federasyonu'nun resmi devlet haber ajansı TASS'ın, Hankendi şehri için Stepanakert adını kullanması, ülkemizin toprak bütünlüğüne saygısızlık ve hakaret olarak değerlendirilmektedir." ifadelerini kullanan Hacızade, şunları kaydetti:

"Rus tarafının Azerbaycan yer adlarını çarpıtmayı ve ayrılıkçı kukla rejimin topraklarımız için benimsediği isimleri kullanmayı bırakmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, karşılıklılık ilkesi gereği Azerbaycan, Rusya'daki çeşitli yerleşim yerlerine de tarihi isimleriyle atıfta bulunabilir."

Hacızade, TASS Haber Ajansı'ndan özür ve uygun bir düzeltme beklediklerini belirterek "Aksi takdirde, TASS'ın Azerbaycan'daki faaliyetleri hakkında yasal çerçevede gerekli tedbirler alınacaktır." dedi.

"Bu durum, Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine açıkça saygısız olduğunun bir örneğidir"

Hacızade, Azerbaycan'ın Hankendi'de bir Ermeni ressamın heykelini kaldırmasına tepki gösteren Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın Uluslararası Kültürel İşbirliği Özel Temsilcisi Mihail Şvidköy'ün, "Bunu Rusya'ya karşı hoş olmayan, düşmanca bir adım olarak görüyorum. Azerbaycan tarafını dikkatli olmaya ve Rus kültürünün iptaline son vermeye çağırıyorum." şeklindeki sözlerini de değerlendirdi.

Şvidköy'ün, özel talimatlar doğrultusunda Azerbaycan karşıtı kampanyaya katılmasının ilk olmadığına dikkati çeken Hacızade, "Ermeni ressam İvan Ayvazovski'nin büstü, Azerbaycan'ın izni olmadan Karabağ'da görevli Rus geçici birliğince yasa dışı bir şekilde topraklarımıza yerleştirildi. Bu durum, Rusya'nın Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliğine açıkça saygısız olduğunun bir örneğidir." açıklamasını yaptı.

Azerbaycan topraklarının işgali sırasında yasa dışı olarak dikilen bu tür sözde anıtların kaldırılmasının tamamen yasal olduğunu vurgulayan Hacızade, şunları kaydetti:

"Sayın Şvidköy'ün Azerbaycan'da Rus kültürünün sözde 'iptal edildiği' iddiaları tamamen asılsızdır. Bu alandaki dengesizliğe rağmen Rus kültürü Azerbaycan'da iptal edilmemiştir. Örneğin, Azerbaycan'da Rusça tiyatrolar, okullar ve yayınlar varken Rusya'da Azerbaycan dilinde tiyatro, okul, gazete veya dergi bulunmamaktadır. Bu eşitsizliğe rağmen Azerbaycan kültürünün Rusya'da iptal edildiğini iddia etmiyoruz. Ancak, üst düzey Rus yetkililer Azerbaycan karşıtı eylem ve açıklamalarını sürdürürse kültürel temsildeki bu eşitsizlik, Azerbaycan tarafından gözden geçirilebilir ve buna göre düzenlemeler yapılabilir."