Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov, Bakü'deki 7. CICA Zirvesi'nde Fidan ile görüştü.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü'deki 7. CICA Zirvesi'nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. Görüşme, Bakü'de düzenlenen 7. CICA Zirvesi kapsamında gerçekleşti.
(BAKÜ) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen 7. CICA Zirvesi kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.
Kaynak: ANKA
Sizin düşünceleriniz neler ?