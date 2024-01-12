Azerbaycan, uzayda yörünge hakkı elde etti

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı, uzayda yörünge hakkı elde ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 46 derece (doğu boylamı) yörünge konumunda bulunan "Azerspace-1" uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının Azerbaycan hükümeti adına kayıt altına alındığı, böylece ülkenin yörünge hakkı elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın uzayda yörünge hakkı elde etmesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce de onaylandığı kaydedildi.