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Azerbaycan, uzayda yörünge hakkı elde etti - Son Dakika
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Azerbaycan, uzayda yörünge hakkı elde etti

Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı, Azerspace-1 uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının kayıt altına alınarak ülkenin yörünge hakkını elde ettiğini duyurdu. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından da onaylanan bu gelişme, Azerbaycan'ın uzayda daha etkin bir rol oynamasını sağlayacak.

Azerbaycan, uzayda yörünge hakkı elde etti
12.01.2024 - 12:49,
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Azerbaycan Dijital Kalkınma ve Ulaştırma Bakanlığı, uzayda yörünge hakkı elde ettiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 46 derece (doğu boylamı) yörünge konumunda bulunan "Azerspace-1" uydusunun hizmet verdiği C ve Ku frekans bantlarının Azerbaycan hükümeti adına kayıt altına alındığı, böylece ülkenin yörünge hakkı elde ettiği bildirildi.

Açıklamada, Azerbaycan'ın uzayda yörünge hakkı elde etmesinin Uluslararası Telekomünikasyon Birliği'nce de onaylandığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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