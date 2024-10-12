Aziziye Tabyalarında "7'den 70'e ecdada saygı yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Aziziye Tabyalarında "7'den 70'e ecdada saygı yürüyüşü" düzenlendi

Aziziye Tabyalarında "7\'den 70\'e ecdada saygı yürüyüşü" düzenlendi

Aziziye Tabyalarında "7'den 70'e ecdada saygı yürüyüşü" düzenlendi Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla, korunma altındaki çocuklar, engelli bireyler, şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla Aziziye Tabyalarında "7'den 70'e Ecdada Saygı...

12.10.2024 16:47  Güncelleme: 16:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aziziye Tabyalarında "7'den 70'e ecdada saygı yürüyüşü" düzenlendi

ERZURUM - Erzurum Valiliği himayesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün organizasyonuyla, korunma altındaki çocuklar, engelli bireyler, şehit ve gazi ailelerinin katılımıyla Aziziye Tabyalarında "7'den 70'e Ecdada Saygı Yürüyüşü" programı düzenledi.

Yürüyüş, mehter takımı eşliğinde başladı ve 100 metrekarelik dev Türk bayrağı açılarak, Nenehatun'un kabrinin bulunduğu alana doğru yaklaşık 400 kişilik bir kalabalıkla yürüyüş gerçekleştirildi. Koruma ve bakım altındaki çocuklar, özel gereksinimle bireyler, şehit ve gazi aileleri, hep birlikte yürüyerek atalarına olan vefalarını gösterdiler. Rehber eşliğinde, Aziziye Tabyalarının tarihi önemi ve kahraman ecdadımızın verdiği büyük mücadeleler katılımcılara aktarıldı.

Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hasan Aykut, programın açılışında yaptığı konuşmada Nenehatun'un ve Aziziye Tabyalarının tarihimizdeki önemini vurgulayarak, şunları dile getirdi: "Bugün burada gerçekleştirdiğimiz 7'den 70'e Ecdada Saygı Yürüyüşü, yüreğimizde o günkü duyguları canlandırıyor: Vatan sevgisi, birlik ve beraberlik. Tıpkı Nenehatun'un o gün Aziziye Tabyalarında yaptığı gibi, biz de bugünün zorluklarına aynı cesaretle ve kararlılıkla karşı koyacağız. Çünkü biliyoruz ki bu topraklar kolay kazanılmadı ve onları korumak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'nin Aziziye Tabyalarının korunması konusunda gösterdiği hassasiyet, bizlere ve gençlerimize milli şuur ve bilinç konusunda yol gösterici olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle her zaman yanımızda olan ve bizleri destekleyen Sayın Valimiz Mustafa Çiftçi'ye, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'e ve emeği geçen kurumlarımıza verdikleri destek ve katkılardan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum."

Aykut ayrıca, bu anlamlı etkinlikte tüm katılımcılara teşekkür ederek,"Nenehatun'un ve bu topraklar için can veren tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun" dedi.

Koruma altındaki çocuklar ve engelli bireyler etkinlikte okudukları şiirlerle kahramanlık destanını dile getirdiler.

Nenehatun'un torunu Güner Yamanlı, yaptığı konuşmada büyükannesinin fedakarlıklarını ve kahramanlıklarını anlatarak, katılımcılara duygusal anlar yaşattı. Konuşmanın ardından, korunma altındaki çocukların yaptığı Nenehatun resmi Güner Yamanlı'ya hediye edildi.

Tarihİ ve kahramanlık duygusuna adanmış kısa bir tiyatro gösterimi, katılımcılara vatan sevgisini bir kez daha hatırlattı.

Mehteran takımı, özel bir dinleti sunarak, etkinliğin coşkusunu artırdı.

Etkinliğin son bölümünde, Nenehatun'un mezarına karanfiller bırakıldı ve hep birlikte dualar edildi. Şehitlerimizin ruhlarına okunan dualar, etkinliğe duygusal bir kapanış getirdi.

Etkinlik, tüm katılımcılarla birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi. Katılımcılar, kahraman askerlerimizin savaş yıllarında yediği hoşaf ve buğday ekmeği ikramıyla, geçmişin zorlu koşullarını ve fedakarlıklarını bir kez daha hatırladılar. Şehit aileleri, çocuklar ve engelli bireyler, bu anlamlı günde bir araya gelerek tarihimize ve kahramanlarımıza olan minnetlerini ifade ettiler.

7'den 70'e Ecdada Saygı Yürüyüşü Erzurum'un kahramanlık dolu tarihine bir kez daha ışık tutarken, gelecek nesillere de anlamlı bir miras bırakma amacını gerçekleştirdi.

Programa Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Erzurum Valiliği, Etkinlikler, Erzurum, Aziziye, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziziye Tabyalarında '7'den 70'e ecdada saygı yürüyüşü' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:11 Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler Bakanlık firma isimlerini tek tek ifşa etti! Vatandaşa sucuk diye at ve eşek eti yedirmişler
16:54 Aile yakını konuştu, Gaziantep’teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı Aile yakını konuştu, Gaziantep'teki aile katliamının arkasındaki neden ortaya çıktı
16:02 Kabinede kimler değişecek Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var Kabinede kimler değişecek? Kulislerde ismi ön plana çıkan tek bakan var
13:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Köfteci Yusuf yorumu: Kendilerini savunma hakları var, denetimlerimiz devam edecek
23:41 A Milli Futbol Takımımız, Karadağ’ı 1-0 mağlup etti A Milli Futbol Takımımız, Karadağ'ı 1-0 mağlup etti
23:24 Anadolu Efes’te forma giyen Stanley Johnson’ın evini kurşunladılar Anadolu Efes'te forma giyen Stanley Johnson'ın evini kurşunladılar
23:17 Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf’a gidip yemek yiyen isim şaşırttı Domuz eti skandalıyla gündeme gelen Köfteci Yusuf'a gidip yemek yiyen isim şaşırttı
22:53 İngiltere Futbol Federasyonu’ndan tarihi teknik direktör hamlesi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan tarihi teknik direktör hamlesi
22:48 Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı Halk eğitim müdürü makam odasında canına kıydı
22:04 Camp Nou’nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var Camp Nou'nun inşaatında işçiler birbirine girdi: 6 yaralı var
21:57 Bahçeli’nin en yakın kurmayı olan isimden ’Yeni bir çözüm süreci mi’ sorusuna dikkat çeken yanıt Bahçeli'nin en yakın kurmayı olan isimden 'Yeni bir çözüm süreci mi?' sorusuna dikkat çeken yanıt
21:50 Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı Soğukkanlı cani kan dondurdu Anne ve babasını öldürdü, cesetleri yıllarca sakladı! Soğukkanlı cani kan dondurdu
21:36 Ümit Milli Takım, Letonya’yı sahasında 3-0 yendi Ümit Milli Takım, Letonya'yı sahasında 3-0 yendi
21:09 Savcıya ’Mermiye kafa atacak adamları var’ tehdidi: Polis hepsini enseledi Savcıya 'Mermiye kafa atacak adamları var' tehdidi: Polis hepsini enseledi
21:00 Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı Bu kaçıncı Yine bir vatandaş kendini çırılçıplak sokağa attı! Bu kaçıncı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2024 18:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: Aziziye Tabyalarında "7'den 70'e ecdada saygı yürüyüşü" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.