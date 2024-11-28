Aznavour'a Saygı Konseri İstanbul'da

Güncel

Müzik dünyasında "Fransız şanson ikonu" olarak gösterilen, 2018'de hayatını kaybeden Charles Aznavour'un şarkılarının seslendirileceği "Formidable! Aznavour" İstanbul'da yapılacak.

Aznavour'a saygı niteliğinde olacak konser, 4 Aralık'ta Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Turkcell Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Besteci Jules Grison ve müzisyen Gil Marsalla'nın sahnede olacağı konserde, Aznavour'un "La Boheme", "Formidable", "Hier Encore" ve "Emmenez moi"nin de aralarında olduğu parçaları seslendirilecek.

Grison'un hayata geçirdiği bu konser projesi, 2024 yılının başında New York'tan başlayarak, Avrupa'da birçok ülkede dinleyicilere ulaştı.