Baas Rejimi Suriye'de Çöktü - Son Dakika
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Baas Rejimi Suriye'de Çöktü

Şasuvar Abdulvahid, Baas rejiminin çöküşünü özgürlük ve adalet başlangıcı olarak değerlendirdi.

08.12.2024 20:46
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Irak'taki Yeni Nesil Hareketi lideri Şasuvar Abdulvahid, Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesine ilişkin, "özgürlüğün, adaletin ve daha parlak bir geleceğin başlangıcı olması" temennisinde bulundu.

Abdulvahid, X sosyal medya hesabından Suriye'de Baas rejiminin çökmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Suriye halkına on yıllardır süren zulüm ve baskının tarihi sonu için tebrikler." ifadelerini kullanan Abdulvahid, bu anın herkes için özgürlüğün, adaletin ve daha parlak bir geleceğin başlangıcı olmasını diledi.

?Suriye'deki gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaştı.

Gruplar, 30 Kasım-7 Aralık tarihleri arasında Halep, Idlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurdu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çöktü.

Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken rejim lideri Esed, başkentten kaçtı.

Suriye Milli Ordusu da Türkiye sınırı yakınlarında terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalinde olan Tel Rıfat'ı özgürleştirdikten sonra Münbiç'te yuvalanan teröristlere yöneldi.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Dış Politika, Orta Doğu, Politika, Suriye, Güncel, Dünya, Irak, Son Dakika

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