Baas Rejiminin Sona Ermesiyle Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika
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Baas Rejiminin Sona Ermesiyle Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı

Baas Rejiminin Sona Ermesiyle Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı

61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile Türkiye'den dönen Suriyeliler, Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda işlemlerini yaptırarak ülkelerine geçiyor. Suriyeliler, Türkiye'de aldıkları misafirperverlik için teşekkür ederken, Suriye'de hayatın yavaş yavaş düzeldiğini belirtiyor.

30.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:34
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SURİYE'de 61 yıllık Baas rejiminin sona ermesi ile Türkiye'den ülkesine dönen Ahmet El Hasan (32), "Türkiye her zaman yanımızdaydı. Suriye'de hayat şimdi zor olsa da yavaş yavaş düzelecek" dedi.

Hatay'daki Cilvegözü, Yayladağı ve Zeytin Dalı gümrük kapılarına sabahın erken saatlerinde gelen Suriyeliler, kurulan çadırların altında işlemlerinin yapılması için sıraya giriyor. İşlemlerini yaptıran Suriyeliler, gönüllü olarak ülkelerine geçiyor. Jandarma herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi alırken, sıra bekleyen Suriyelilere başta Kızılay olmak üzere Göç İdaresi ekipleri yemek ihtiyaçlarını karşılayıp, diğer gereksinimleri için de hizmet veriyor.

'TÜRKİYE'DE İNSANLIK GÖRDÜK'

Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan ülkesine giden Suriyeli Abdullah El Abdullah, 6 yıldır Konya'da yaşadığını belirterek, "Artık Suriye'de savaş bitti. Gitme zamanı geldi. Sizden çok memnunuz. Türkiye'de insanlık gördük. İnsanı ile devleti ile bizleri misafir ettiniz. Allah razı olsun" dedi.

'SİZLERE TEŞEKKÜR EDERİZ'

Ailesi ile birlikte ülkesine dönen Ahmet El Hasan ise artık Suriye'de huzur olduğunu vurgulayarak, "Türkiye her zaman yanımızdaydı. Suriye'de hayat şimdi zor olsa da yavaş yavaş düzelecek. Herkes ülkesine dönsün. Sizlere teşekkür ederiz" diye konuştu.

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Baas Rejiminin Sona Ermesiyle Suriyeliler Ülkelerine Dönmeye Başladı - Son Dakika

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