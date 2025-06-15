Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce "2025 Aile Yılı" ve "Babalar Günü" kapsamında Kırklareli'nde düzenlenen "Baba- Çocuk Doğa Kampı"nda aileler, doğayla iç içe vakit geçirerek keyifli anlar yaşadı.

Kavaklı Meşe Korusu'nda gerçekleştirilen kampa yaklaşık 20 aile katıldı.

Kamp alanına gelen baba ve çocuklar, geceyi geçirecekleri çadırları birlikte kurduktan sonra doğa yürüyüşüne çıktı.

Aileler, daha sonra kamp ateşi etrafında sohbet ederek açık hava sinemasında animasyon film izledi.

Bazı babalar, ağaçlara kurdukları salıncaklarda çocuklarını eğlendirirken, bazıları ise semaverde çay demleyerek doğanın tadını çıkardı.

"Güzel anılar biriktiriyoruz"

Kampa Edirne'den katılan Ahmet Şahin, AA muhabirine, kızlarıyla vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Babalar Günü dolayısıyla büyük kızımla baş başa vakit geçirmek istedik. Çadırımızı kurduk, yürüyüş yaptık, çevreyi keşfettik. Güzel anılar biriktiriyoruz. Aile bağlarını kuvvetlendirme açısından anlamlı bir etkinlik." dedi.

Babasıyla kampa katılan Zeynep Hilal Şahin de Babalar Günü'nü babasıyla doğada vakit geçirmek için etkinliğe katıldığını belirtti.

İkiz kızları ve eşiyle kampa katıldı

Fatih Kahraman da Kırklareli'nde yoğun iş hayatından uzaklaşmak ve ailesiyle vakit geçirmek için etkinlikte yer aldığını söyledi.

İkiz kızları ve eşiyle kampa katılan Kahraman, ilk kez kamp yaptıklarını belirterek, "İş hayatının stresinden uzaklaşmak ve ailemle kaliteli zaman geçirmek için geldik. Babalar Günü'ne denk gelmesi de anlamlı oldu. Doğayla iç içe çok keyifli zaman geçiriyoruz." dedi.

Etkinliğe 8 yaşındaki oğlu ile katılan Özgür Kurt da çocuğuna küçük yaşta doğa sevgisi aşılamak istediğini belirterek, "Doğada olmak çok güzel. Oğlumla vakit geçirmek, onunla birlikte bu deneyimi yaşamak benim için çok değerli." ifadesini kullandı.