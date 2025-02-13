Baba İtfaiyeci Oğlunu Kurtardı

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Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde itfaiye eri olarak görev yapan Selçuk Koşar, kendini yanlışlıkla odaya kilitleyen 4 yaşındaki oğlunu kurtardı.

Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli Selçuk Koşar, çalıştığı sırada eşinin aramasıyla 4 yaşındaki oğlu Selim Affan Koşar'ın oyun oynarken kendini yanlışlıkla odaya kilitlediğini öğrendi.

Çiftlik Mahallesi Çağrı Sokağı'ndaki evlerindeki terasta bulunan pencereyi aralayan itfaiyeci baba, kilitlediği kapıyı açamayan oğlundan anahtarı uzatmasını istedi.

Babasına anahtarı uzatan çocuk, kapının açılmasıyla ağlamaya başladı.

İtfaiye eri Selçuk Koşar yaptığı açıklamada, bugüne kadar hep başkalarına yardıma koşarken, bu kez oğlunu kurtardığını söyledi.