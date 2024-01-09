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Baba Mesleğini Yarım Asırdır Sürdüren Ayakkabı Tamircisi - Son Dakika
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Baba Mesleğini Yarım Asırdır Sürdüren Ayakkabı Tamircisi

Bingöl'ün Solhan ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Mustafa Ulaş, yaklaşık 40 yıldır baba mesleğini sürdürüyor. Ulaş, yeni çırakların veya ustaların yetişmediğini belirterek bu durumdan üzüntü duyduğunu ifade etti.

09.01.2024 - 10:23,  Güncelleme: 10:33
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Yaklaşık yarım asırdır baba mesleğini sürdürüyor

BİNGÖL - Bingöl'ün Solhan ilçesinde ayakkabı tamirciliği yapan Mustafa Ulaş (50), çıraklığından ustalığa kadar yaklaşık 40 yıldır baba mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Yeni çırakların veya ustaların yetişmediğini belirten Ulaş, "İnşallah yeni ustalar çıkar ama gelmiyor" dedi.

Bingöl'ün Solhan ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mustafa Ulaş, 10 yaşından beri baba mesleği olan ayakkabı tamirciliği yapıyor. Şimdilerde 50 yaşında olan Ulaş, çeyrek asırdan fazladır ilçede bu mesleği yaşatmaya çalışıyor. Bir dönem kardeşleriyle birlikte bu mesleğe devam ettiklerini aktaran Ulaş, kazancın az olması nedeniyle kardeşlerinin farklı mesleklere yöneldiğini söyledi. Ulaş, "Bu mesleği babamdan aldım. Evliyim, 4 çocuğum var 3'ü kız bir erkek. Aşağı yukarı babamın yanındaki çıraklık yıllarımı da sayarsak yaklaşık 40 yıla yakındır bu mesleği yapıyorum. Babamdan ayrı yaptım bir süre, o da yaşlanınca bıraktı bende devam ediyorum. Kardeşlerim var, onlar az da olsa yetişti bu meslekte ama kazancı fazla olmayınca mecburen onlar başka mesleklere döndüler. Kazancı iyi olsaydı, kardeşlerimle büyütürdük işleri" dedi.

"İnşallah yeni ustalar çıkar ama gelmiyor. Gelseler, yetiştiririm"

Bu mesleği sürdürecek yeni çırakların olmadığını ve bu duruma üzüldüğü söyleyen Ulaş, "Şahsım olarak üzücü bir durum, üzülüyorum bu duruma. İnşallah yeni ustalar çıkar ama gelmiyor. Gelseler, yetiştiririm. Gelen de bakıyor ayakkabıdan koku geliyor, lastik veya ilaç kokusu geliyor ve yapmak istemiyorlar. Üzücü bir durum" diye konuştu.

Baba Mesleğini Yarım Asırdır Sürdüren Ayakkabı Tamircisi
Kaynak: İHA
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