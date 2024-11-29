Baba, Oğlu Tarafından Bıçaklandı; Hayatını Kaybetti

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Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde evinde uyurken oğlu tarafından bıçaklanan baba, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde 11 Kasım'da oğlu A.Ç. tarafından bıçaklandıktan sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Murat Ç, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Murat Ç'nin cenazesinin yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen A.Ç, 11 Kasım Pazartesi günü Fatih Mahallesi'ndeki evlerinde önce annesi Nilay Ç. ve babası Murat Ç'yi ardından aynı apartmanın alt katındaki dairede oturan amcası G.Ç, yengesi F.Ç. ile dedesi C.Ç'yi bıçakla yaralamış, anne Nilay Ç. hayatını kaybetmişti.

Gözaltına alınan A.Ç. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Bu arada olayda yaralanan amca G.Ç. ile dede C.Ç'nin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, yenge F.Ç'nin ise Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.