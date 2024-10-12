Baba-Oğul Motosiklet Yarışçısı - Son Dakika
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Baba-Oğul Motosiklet Yarışçısı

Baba-Oğul Motosiklet Yarışçısı

Vezirköprü'de baba-oğul, motosiklet yarış lisansı alarak İstanbul'daki yarışlara hazırlanıyor.

12.10.2024 14:47
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan bir kişi ile 6 yaşındaki oğlu, motosiklet yarış lisansı aldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen yarışlara katılmak için 32 yaşındaki Aslan Polat ile 6 yaşındaki oğlu Ali Kutay Polat, her gün antrenman yapıyor.

Vezirköprü Gençlik Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar'dan lisanslarını alan Aslan Polat ve oğlu, hazırlıklarını sürdürüyor.

Aslan Polat, 24-27 Ekim tarihlerinde İstanbul Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek pist yarışları 3. ve 4. ayaklarına katılmak için hazırlanırken, Ali Kutay Polat ise 2025 yılında yapılacak Türkiye Mini Süpermoto Şampiyonası mini sınıfı yarışı için çalışma gerçekleştiriyor.

Aslan Polat, hayalinin 18 yaşına geldiğinde aynı pistte oğluyla yarışmak olduğunu belirterek, "İstanbul'daki pist yarışları için Türkiye genelinde 40 sporcu başvuruda bulundu. 25 Ekim'de yapılacak ön eleme sonrası 30 sporcu yarışmalara katılmaya hak kazanacak. Arkadaşlarımın teşvikiyle yarışlara katılıyorum. Hedefim yarışlarda derece yapmak." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Baba-Oğul Motosiklet Yarışçısı - Son Dakika

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