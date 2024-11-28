Baba Oğul Tartışmasında Ceza Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Baba Oğul Tartışmasında Ceza Yok

İzmit'te tartıştığı oğlunu boğarak öldüren baba, meşru savunma gerekçesiyle ceza almadı.

28.11.2024 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı oğlunu boğazını sıkarak öldürmekle suçlanan sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Ş.Ş. ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Sanık Ş.Ş, esas hakkındaki mütalaaya ilişkin savunmasında, önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini istedi.

Sanık avukatı Hakan Akkaya ise müvekkilinin maktul tarafından defalarca şiddete maruz kaldığını ve olay günü kendisini ve eşini korumak maksadıyla hareket ettiğini savundu.

Maktulün akciğerlerindeki sağlık sorunu nedeniyle öldüğünü öne süren Akkaya, müvekkilinin eyleminin meşru savunma ve zorunluluk hali kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, "nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açılmış ise de "meşru savunmada sınırın mazur görülebilecek heyecan, korku ve telaş nedeniyle aşıldığı" gerekçesiyle sanığa ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi.

Olay

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 14 Kasım 2022'de Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi'nde bir sitede Ş.Ş. ile oğlu Yunus Ş. (23) arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Ş.Ş'nin boğazını sıkması nedeniyle nefessiz kalan Yunus Ş, baygın halde hastaneye sevk edilmişti.

Yunus Ş, tedavi altına alındığı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde hayatını kaybetmiş, gözaltına alınan baba Ş.Ş. tutuklanmıştı. Ş.Ş, 1 Kasım 2023'teki duruşmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Mahkeme, kocaeli, Güncel, Yargı, Hukuk, Baba, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Baba Oğul Tartışmasında Ceza Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:31 Saran’dan RTÜK’ün cezasına görülmemiş tepki Saran'dan RTÜK'ün cezasına görülmemiş tepki
16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
23:18 Türkiye’nin yanı başında şiddetli çatışma Muhalifler adım adım ilerliyor Türkiye'nin yanı başında şiddetli çatışma! Muhalifler adım adım ilerliyor
23:12 Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu Yanarak can veren kadının oğlundan kan donduran ifade: Annem yanarken o gülüyordu
23:00 Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı Mehmet Müftüoğlu İmralı-DEM görüşmesinin ne zaman gerçekleşeceğini açıkladı
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 17:28:59. #1.13#
SON DAKİKA: Baba Oğul Tartışmasında Ceza Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.